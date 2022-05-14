Александр Тихонов: «Губерниева ненавидит все население России. Мои результаты вписаны в историю, а он – гребец третьего разряда»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.

Накануне Губерниев высказался о критике Тихонова в адрес заслуженного тренера России Этери Тутберидзе: «Он мало того, что маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, так еще и агент ЦРУ, видимо».

«Безграмотность и неуважение к старшему поколению у Губерниева давно. Если этот человек высказался на всю страну о том, что все чемпионы мира и Олимпийских игр прошлого – фуфло, то в какой вообще стране такое допустимо?

Он высказался обо мне? Что мне ему сказать? Единственный человек, который назван спортсменом века! И за всю историю мирового спорта такого не было! Это Тихонов у нас. Биатлон с Тихоновым был самым успешным в мире – больше всех золотых, серебряных и бронзовых медалей!

Что касается моего комментария в сторону Тутберидзе, то я пообщался со многими представителями нашего фигурного катания. И что я такого сказал? Да, она хороший тренер. Но статья за ее поведение корректна. Мне звонили фигуристы прошлого, и все они со мной согласились.

А мнение Губерниева? Я его не оскорблял, пока он не начал оскорблять все поколение! Губерниев – талантливый, с хорошей памятью, но с головой плохо. Его когда-нибудь выгонят отовсюду!

Были времена, когда он стоял за пять метров от меня: «Александр Иванович, можно я у вас интервью возьму?» А сейчас человек поднялся выше звезд! Это говорит о его ненормальной психике и ненормальном отношении к серьезным вещам.

Сегодня он думает: «Я Губерниев, и больше никого нет!» Не хочу даже оскорблять и комментировать подобное. Его ненавидит все население России! На мое 75-летие было больше 1500 звонков и смс. В его адрес никто доброго слова не скажет!

Я агент ЦРУ? Ну дурак-дураком! Скоро у меня будет большое политическое событие, и я задам вопрос по поводу оскорблений Губерниева на самый верх России!

Эти отношения мне напоминают погонения Страдивари, когда ему сказали: «Ты лучший скрипач! Ты лучший исполнитель!» На что Страдивари ответил: «Я уйду, и больше никто никогда меня не услышит. А твои скрипки будут жить вечно!»

Мои результаты вписаны в историю и в книгу рекордов Гиннесса! А он кто? Губерниев – гребец третьего разряда!

Если бы он правильно себя вел, так, как ему пытаются подсказать, и если бы он комментировал происходящее, а не лез с советами в биатлоне и футболе – он везде все знает, тогда он бы был личностью! А так он не стоит даже обсуждения», – сказал Тихонов.

Губерниев о критике Тихонова в адрес Тутберидзе: «Он мало того, что маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, так еще и агент ЦРУ, видимо»