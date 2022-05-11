Касперович о Тодеве: «Благой – хороший мальчик. В его родном городе была больная женщина. Он продал медаль чемпионата Европы и отдал деньги ей»

Российский тренер , работавший в сборной Болгарии по биатлону, рассказал о Благое Тодеве.

Болгарский биатлонист заявил, что отказывается жертвовать деньги на поставку оружия на Украину и рассказал, что не получает зарплату 3 месяца. Тодев также отметил, что продал свою медаль с чемпионата Европы, чтобы помочь нуждающейся женщине.

«Благой – хороший мальчик, под стать своему имени. Очень перспективный, очень прибавил за два года. Стал чемпионом Европы, выступал на Кубках мира и Олимпийских играх.

Что касается проданной медали, это совсем другая тема. В его родном городе была больная женщина. И он решил помочь: продал медаль и отдал деньги ей. Поступил благородно, я его за этот поступок очень сильно зауважал.

Но что касается зарплаты, по крайней мере, нам, тренерам, все выплатили. Немного в январе была задержка, но не так, что мы остались ни с чем...» – рассказал Касперович.

«Вы хотите, чтобы я пожертвовал на то, что убивает людей?» Болгарский биатлонист Тодев отказывается передавать деньги на поставку оружия на Украину