Александр Касперович: «Взял паузу, которая точно продлится до 1 мая. Пока не задумывался о том, чтобы получить работу в другой иностранной сборной»

Российский тренер по биатлону Александр Касперович заявил, что до 1 мая не будет принимать решений по поводу дальнейшей работы.

В апреле у Касперовича истекает срок действия контракта со сборной Болгарии, которую он возглавил летом 2020 года.

«Я пока взял паузу, которая продлится до 1 мая точно. Нужно решить домашние организационные моменты, меня ведь не было практически два года.

Я в любом случае буду помогать своему родному городу при любом варианте, где я буду работать. Буду стараться делать все, чтобы петербургский биатлон был на самом высоком уровне.

Я пока не задумывался о том, чтобы получить работу в другой иностранной сборной. Но у меня есть действующая виза и вид на жительство», – сказал Касперович.