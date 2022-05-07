Касперович о работе в сборной Болгарии: «Нам с Норицыным предлагали продолжить сотрудничество, но в нынешней ситуации мы не имеем права работать с зарубежной командой»

Российский тренер рассказал, как прошло расставание со сборной Болгарии по биатлону.

«Если говорить о моей работе в Болгарии, то следует отметить местный менталитет. Болгария – это все-таки южная страна, поэтому многие удивляются, что их спортсмены соревнуются в биатлоне на международном уровне.

Возьмем в пример Олимпиаду в Пекине, где все отметили погодные условия. Мороз. Болгарским биатлонистам было достаточно сложно адаптироваться к этому.

Для меня же главное, что вместе с нам удалось не потерять тот опыт, что у нас имелся. Мы еще раз убедились, что в методическом плане идем по верному пути. Удалось добиться прогресса с той же Миленой Тодоровой.

На какой ноте попрощались с болгарами? Мы не испытали никаких проблем. Сохранили прекрасные отношения как со спортсменами, так и с руководителями. Было тяжело расставаться, ведь мы, тренеры, достаточно быстро сближаемся с командой, она становится для нас родной.

Нам предлагали продолжить сотрудничество, но мы объяснили, что в нынешней ситуации не имеем права работать с зарубежной командой. К счастью, руководство Федерации биатлона Болгарии отнеслось с пониманием. Глава ведомства сама ведь в прошлом и биатлонистка, и спортсменка высокого уровня. Мы ее очень уважаем, как и весь болгарский коллектив. К нам относились с добротой. В плане организационных моментов не было никакого отказа.

Конечно, мы не могли ощутить последствий нынешней ситуации. Когда все началось, то многие страны повернулись к нам не тем местом, каким хотелось бы. Но биатлонный коллектив всегда был очень дружным, поэтому с уверенностью могу сказать, что как болгарские руководители, так и немецкие, австрийские, итальянские, французские, норвежские всегда относились к нам дружелюбно. С ними мы никаких проблем не испытали», – сказал Касперович.