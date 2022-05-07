Зайцева о том, что Шашилов больше не является старшим тренером женской сборной: «На результаты это не повлияет. Главное, пусть тренируются хорошо»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону прокомментировала новость о том, что больше не является старшим тренером женской сборной России.

«Это все то же самое. Какая разница? Наверное, названия поменяли просто.

Возможно, так будет психологически полегче, не так будет чувствоваться ответственность тренера, а так, на результаты это в принципе не повлияет. Главное, пусть тренируются хорошо», – сказала Зайцева.

«А зачем эта должность? Идея была под Олимпиаду». Шашилов больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону