Артем Истомин: «Составы групп пока не определены, ведем переговоры. Переманивать спортсменок Шашилова не буду»

Артем Истомин прокомментировал свое назначение тренером одной из групп женской сборной России по биатлону на централизованную подготовку,

– Такие решения, конечно, не принимаются за один день. Ранее мне задали вопрос, готов ли я работать самостоятельно – я ответил положительно.

Когда мне предложили взять женскую группу, я сразу сказал, что мне нужен опытный помощник. Именно тот, кто ранее работал в женской команде, который знает спортсменок и их особенности, поэтому я предложил .

Раньше мы с ним много беседовали по методической части и как мы могли бы выстроить совместную работу, поэтому считаю, что мы сможем создать коллектив, — сказал Истомин.

– Готов ли сам Норицын принять такое предложение?

– Конечно, мы с ним все обговорили. Он хотел бы работать со мной. Можно сказать, что у нас обоюдное желание.

– Есть ли понимание, кто войдет в группу?

– Сейчас мы ведем переговоры, в том числе с руководством. Пока говорить об этом бессмысленно, так как составы еще не определены. Думаю, конкретика наступит после праздников.

– Спортсменок Михаила Викторовича не собираешься перетягивать?

– Нет-нет, переманивать никого не буду, – сказал Истомин.

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