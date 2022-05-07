Артем Истомин: «Составы групп пока не определены, ведем переговоры. Переманивать спортсменок Шашилова не буду»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Артем Истомин прокомментировал свое назначение тренером одной из групп женской сборной России по биатлону на централизованную подготовку, 

– Такие решения, конечно, не принимаются за один день. Ранее мне задали вопрос, готов ли я работать самостоятельно – я ответил положительно.

Когда мне предложили взять женскую группу, я сразу сказал, что мне нужен опытный помощник. Именно тот, кто ранее работал в женской команде, который знает спортсменок и их особенности, поэтому я предложил Виталия Норицына.

Раньше мы с ним много беседовали по методической части и как мы могли бы выстроить совместную работу, поэтому считаю, что мы сможем создать коллектив, — сказал Истомин.

– Готов ли сам Норицын принять такое предложение?

– Конечно, мы с ним все обговорили. Он хотел бы работать со мной. Можно сказать, что у нас обоюдное желание.

– Есть ли понимание, кто войдет в группу?

– Сейчас мы ведем переговоры, в том числе с руководством. Пока говорить об этом бессмысленно, так как составы еще не определены. Думаю, конкретика наступит после праздников.

– Спортсменок Михаила Викторовича не собираешься перетягивать?

– Нет-нет, переманивать никого не буду, – сказал Истомин.

Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные