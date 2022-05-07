Касперович о женской сборной России: «Считаю, что Норицын должен был возглавить одну из групп. Но у президента СБР свое видение»

Теги сборная России жен Александр Касперович Виталий Норицын Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович считает, что Виталий Норицын должен был возглавить одну из групп женской российской команды.

– Как оцените то, что Норицын будет работать под началом более молодого Истомина, которому доверили одну из групп?

– Абсолютно нелогичное решение. Норицын в свои 38 лет имеет огромный опыт работы. Я считаю, что именно Норицын должен был возглавить одну из групп. Но есть президент СБР, у которого свое видение. Может, Истомин и Норицын будут на равных ролях, не могу сказать. Я не общался с ними на эту тему.

А то, что будет сохранена группа у Шашилова, это нормальное решение. У него достаточно серьезные, сильные спортсменки. Две группы – это тоже нормально, две конкурирующие группы. В лыжах есть прекрасный опыт работы по группам. Самое главное, чтобы было понимание между тренерами этих групп, – сказал Касперович.

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