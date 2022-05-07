Касперович о женской сборной России: «Считаю, что Норицын должен был возглавить одну из групп. Но у президента СБР свое видение»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону считает, что должен был возглавить одну из групп женской российской команды.

– Как оцените то, что Норицын будет работать под началом более молодого Истомина, которому доверили одну из групп?

– Абсолютно нелогичное решение. Норицын в свои 38 лет имеет огромный опыт работы. Я считаю, что именно Норицын должен был возглавить одну из групп. Но есть президент СБР, у которого свое видение. Может, Истомин и Норицын будут на равных ролях, не могу сказать. Я не общался с ними на эту тему.

А то, что будет сохранена группа у Шашилова, это нормальное решение. У него достаточно серьезные, сильные спортсменки. Две группы – это тоже нормально, две конкурирующие группы. В лыжах есть прекрасный опыт работы по группам. Самое главное, чтобы было понимание между тренерами этих групп, – сказал Касперович.

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