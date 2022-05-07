Александр Касперович: «Приветствую идею приглашать лыжниц в сборную России по биатлону. Шашилов молодец, что пошел по этому пути»

Теги сборная России жен Александр Касперович Михаил Шашилов Наталья Мекрюкова Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поддержал идею Михаила Шашилова о создании группы спортсменок, перешедших в биатлон из лыжных гонок.

«В сборную России приглашена одна из сильных лыжниц Мекрюкова. Приветствую это решение, Михаил Викторович молодец, что пошел именно по этому пути.

Такой опыт у нас уже был ранее. Это и Ишмуратова, Пылева. Ранее уже создавались группы из сильных лыжниц, которые в дальнейшем показали великолепный результат.

Тем более сейчас мы в биатлоне проигрываем в скорости. И для других девочек будет полезным такой спарринг с лыжницей. В этом много плюсов, мне очень понравилась эта идея.

Был такой тренер Евгений Колокольников, он создал группу из чистых лыжниц. И буквально все эти спортсменки показывали отличные результаты. Тогда мы очень сильно подтянули скорость. Опыт такой есть, так что вперед, я поддерживаю Шашилова в этом вопросе», – сказал Касперович. 

Михаил Шашилов: «Переход из лыж в биатлон – нормальное явление. Думаю создать группу из лыжниц, в будущем или сейчас»

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