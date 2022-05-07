Александр Касперович: «Приветствую идею приглашать лыжниц в сборную России по биатлону. Шашилов молодец, что пошел по этому пути»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону поддержал идею о создании группы спортсменок, перешедших в биатлон из лыжных гонок.

«В сборную России приглашена одна из сильных лыжниц Мекрюкова. Приветствую это решение, Михаил Викторович молодец, что пошел именно по этому пути.

Такой опыт у нас уже был ранее. Это и Ишмуратова, Пылева. Ранее уже создавались группы из сильных лыжниц, которые в дальнейшем показали великолепный результат.

Тем более сейчас мы в биатлоне проигрываем в скорости. И для других девочек будет полезным такой спарринг с лыжницей. В этом много плюсов, мне очень понравилась эта идея.

Был такой тренер Евгений Колокольников, он создал группу из чистых лыжниц. И буквально все эти спортсменки показывали отличные результаты. Тогда мы очень сильно подтянули скорость. Опыт такой есть, так что вперед, я поддерживаю Шашилова в этом вопросе», – сказал Касперович.

Михаил Шашилов: «Переход из лыж в биатлон – нормальное явление. Думаю создать группу из лыжниц, в будущем или сейчас»