Лагрейд заработал 16 тысяч крон на продаже карточек с автографами. Он передал деньги в Красный Крест на помощь украинским беженцам

Теги сборная Норвегии Стурла Хольм Лагрейд деньги Благотворительность Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Стурла Хольм Лагрейд продал через свой сайт 200 карточек с автографами, заработав на этом 16 тысяч крон (более 1,7 тысячи долларов).

Полученные деньги спортсмен направил в Красный Крест на помощь украинским беженцам. 

«В прошлом году я продал 100 карточек с автографами и пожертвовал деньги (организации, которая занимается восстановлением лесов – Sports.ru). В этом году на мой сайт посыпались заказы, но у меня не было ни времени, ни возможности подписать и отправить больше, чем 200 открыток. 

Приятно дарить что-то фанатам и в то же время использовать это в благотворительных целях. Это хорошая традиция, которую я могу продолжить. 

16 тысяч крон – хорошая сумма. Важно, чтобы мы помогали нуждающимся во время гуманитарного кризиса. Я выбрал Красный Крест, потому что верю, что они используют деньги для улучшения условий тех, кто был вынужден покинуть Украину», – сказал Лагрейд. 

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