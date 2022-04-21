Губерниев о дисквалификации Волкова: «Это очередной привет нашей победе в сочинской эстафете, которая с каждым годом перестает быть победой»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил бывшего биатлониста Алексея Волкова.

«Это очередной привет нашей победе в сочинской эстафете, которая с каждым годом перестает быть победой.

Мне непонятно, что там произошло. У него же были терапевтические исключения по астме. Мы знаем Волкова как не самого быстрого биатлониста. Он стрелок от бога, но бегал не очень быстро.

Говорить о том, что это все сильно убыстряло его бег? Ну, не знаю. В любом случае нам будет еще прилетать. Видите, как они достают все из ящиков», – сказал Губерниев.

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков дисквалифицирован на 2 года за допинг. Он использовал противоастматический препарат без ТИ в марте 2013-го