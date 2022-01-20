Продюсер «Матч ТВ» привезет Латыпова в Антхольц, если биатлонист сдаст два отрицательных теста на коронавирус

Продюсер «Матч ТВ» Алексей Криворучко привезет Эдуарда Латыпова на этап Кубка мира в Антхольц, если биатлонист сдаст два отрицательных теста на COVID-19.
Об этом сообщил Дмитрий Губерниев в эфире программы «Есть Тема!»
Латыпов сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
«Мы попадаем в ситуацию, когда та или иная спортивная федерация обязана понимать, как и что происходит вокруг.
В команде есть спортсмены с «Пфайзером». Они сделали прививку на сборе. Ты приезжаешь и не сдаешь никакие ПЦР-тесты.
Если был ковид, то следуешь укороченному графику – 7 дней. Что мешало нашей команде привиться «Пфайзером»? По традиции, задним умом мы все крепки.
Продюсер Алексей Криворучко лично отправился за Латыповым, чтобы после сдачи двух отрицательных тестов привезти его в Италию», – сказал Губерниев.
Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так