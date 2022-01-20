Продюсер «Матч ТВ» привезет Латыпова в Антхольц, если биатлонист сдаст два отрицательных теста на коронавирус

Продюсер Алексей Криворучко привезет на этап Кубка мира в Антхольц, если биатлонист сдаст два отрицательных теста на .

Об этом сообщил в эфире программы «Есть Тема!»

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе.

«Мы попадаем в ситуацию, когда та или иная спортивная федерация обязана понимать, как и что происходит вокруг.

В команде есть спортсмены с «Пфайзером». Они сделали прививку на сборе. Ты приезжаешь и не сдаешь никакие ПЦР-тесты.

Если был ковид, то следуешь укороченному графику – 7 дней. Что мешало нашей команде привиться «Пфайзером»? По традиции, задним умом мы все крепки.

Продюсер Алексей Криворучко лично отправился за Латыповым, чтобы после сдачи двух отрицательных тестов привезти его в Италию», – сказал Губерниев.

Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так