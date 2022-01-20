Продюсер «Матч ТВ» привезет Латыпова в Антхольц, если биатлонист сдаст два отрицательных теста на коронавирус

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Губерниев Эдуард Латыпов Матч ТВ коронавирус Антхольц Биатлон

Продюсер «Матч ТВ» Алексей Криворучко привезет Эдуарда Латыпова на этап Кубка мира в Антхольц, если биатлонист сдаст два отрицательных теста на COVID-19

Об этом сообщил Дмитрий Губерниев в эфире программы «Есть Тема!»

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе. 

«Мы попадаем в ситуацию, когда та или иная спортивная федерация обязана понимать, как и что происходит вокруг.

В команде есть спортсмены с «Пфайзером». Они сделали прививку на сборе. Ты приезжаешь и не сдаешь никакие ПЦР-тесты.

Если был ковид, то следуешь укороченному графику – 7 дней. Что мешало нашей команде привиться «Пфайзером»? По традиции, задним умом мы все крепки.

Продюсер Алексей Криворучко лично отправился за Латыповым, чтобы после сдачи двух отрицательных тестов привезти его в Италию», – сказал Губерниев. 

Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так

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