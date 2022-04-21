Чемпион мира по биатлону Алексей Волков дисквалифицирован на 2 года за допинг. Он использовал противоастматический препарат без ТИ в марте 2013-го

Бывший российский биатлонист признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление фенотерола в марте 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа (BIU).

Фенотерол принадлежит к группе бета-2-агонистов и оказывает бронхолитическое действие. Используется для быстрого облегчения симптомов астмы.

Волков в форме допинг-контроля заявил об использовании беротека, содержащего фенотерол, но не имел разрешения на терапевтическое использование препарата.

Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону в марте 2013 года, были отправлены в Московскую антидопинговую лабораторию. Лаборатория сообщила, что образцы дали отрицательный результат на запрещенные вещества.

Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что обе пробы дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но процедура подтверждения не проводилась.

Экс-биатлонист признал нарушение. Результаты Волкова на чемпионате России-2013 аннулированы, он дисквалифицирован на два года.

Волков – чемпион мира 2017 года в эстафете. Завершил карьеру в 2020-м.