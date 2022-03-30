На «Матч ТВ» в программе «Есть тема!» обсуждают отстранение российского биатлона, название выпуска – «В душе не IBU»

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Выпуск программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» об отстранении российского биатлона получил название «В душе не IBU».

Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

Среди гостей передачи двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, чемпионка Пекина-2022 в лыжах Вероника Степанова, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев, по видеосвязи подключался комментатор Дмитрий Губерниев.

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