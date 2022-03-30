На «Матч ТВ» в программе «Есть тема!» обсуждают отстранение российского биатлона, название выпуска – «В душе не IBU»

Выпуск программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» об отстранении российского биатлона получил название «В душе не IBU».
Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.
Среди гостей передачи двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, чемпионка Пекина-2022 в лыжах Вероника Степанова, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев, по видеосвязи подключался комментатор Дмитрий Губерниев.
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