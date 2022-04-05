Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру

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Словенский биатлонист Яков Фак продолжит спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер сборной Словении Янез Марич.

«Он сказал мне, что нацеливается на еще одну Олимпиаду, но я не знаю, насколько искренне он это говорит. Может, он шутит над нами, не знаю.

Ясно, что он все еще двигатель команды. Яков – это особая история, и ему больше не нужно что-то доказывать. Он уже так много достиг в биатлоне, что стал легендой», – сказал Марич.

Факу 34 года. На его счету два золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.

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