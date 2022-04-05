Двукратный чемпион мира Яков Фак продолжит спортивную карьеру

Словенский биатлонист продолжит спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер сборной Словении Янез Марич.

«Он сказал мне, что нацеливается на еще одну Олимпиаду, но я не знаю, насколько искренне он это говорит. Может, он шутит над нами, не знаю.

Ясно, что он все еще двигатель команды. Яков – это особая история, и ему больше не нужно что-то доказывать. Он уже так много достиг в биатлоне, что стал легендой», – сказал Марич.

Факу 34 года. На его счету два золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.