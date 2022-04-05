Антон Шипулин: «Симон Фуркад всегда был красавчиком, который имеет свою позицию. Он, наверное, больше знает наш русский дух, чем его коллеги из других стран»

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Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин оценил высказывания Симона Фуркада в поддержку российских спортсменов.

«Симон всегда был красавчиком, который имеет свою позицию. У него очень много друзей в России, и мы с ним очень хорошо дружили и общались.

Он знает изнутри, наверное, намного больше русский наш дух, чем его коллеги по цеху из других стран. Он высказал свое мнение, что он за мир, но совершенно правильно отметил: «Почему вы не вспоминаете другие ситуации?», начал показывать другие примеры.

Все четко, прямо в яблочко, пять из пяти. После этой ситуации мы не переписывались, хотя хотел сначала написать. Потом подумал, что пусть лучше времени побольше пройдет, потом мы с ним пообщаемся», – сказал Шипулин.

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