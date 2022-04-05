Антон Шипулин: «Симон Фуркад всегда был красавчиком, который имеет свою позицию. Он, наверное, больше знает наш русский дух, чем его коллеги из других стран»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин оценил высказывания Симона Фуркада в поддержку российских спортсменов.

«Симон всегда был красавчиком, который имеет свою позицию. У него очень много друзей в России, и мы с ним очень хорошо дружили и общались.

Он знает изнутри, наверное, намного больше русский наш дух, чем его коллеги по цеху из других стран. Он высказал свое мнение, что он за мир, но совершенно правильно отметил: «Почему вы не вспоминаете другие ситуации?», начал показывать другие примеры.

Все четко, прямо в яблочко, пять из пяти. После этой ситуации мы не переписывались, хотя хотел сначала написать. Потом подумал, что пусть лучше времени побольше пройдет, потом мы с ним пообщаемся», – сказал Шипулин.

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