Светлана Журова: «Пусть спортивные чиновники берут пример с Симона Фуркада! Он напомнил об историческом единении между Россией и Францией»

Теги Симон Фуркад сборная России сборная России жен сборная Франции Светлана Журова Биатлон

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение французского биатлониста Симона Фуркада поддержать российских спортсменов.

Ранее Фуркад сообщил, что в феврале на юниорском чемпионате мира в Солджер Холлоу он разрезал французский флаг, сделав из него российский, а затем разместил триколор на вакс-кабине сборной России.

«Фуркад сделал это из солидарности. Он демонстрирует: «Как я могу обвинять в чем-то людей, с которыми вместе выступал, которых уважаю и с которыми я дружу». Так поступил бы любой нормальный человек. Пусть спортивные чиновники берут с него пример! Поступил благороднее и честнее, чем большинство из них. Настоящий мужик.

Конечно, во Франции его многие будут осуждать. Такое никому не понравится. Однако он считает своим долгом поддержать наших ребят, когда их необоснованно и незаконно отстраняют от соревнований. Это очень важно.

Фуркад продемонстрировал всему миру, что надо не поддаваться русофобии, а относиться ко всему этому с точки зрения честной игры. Сильнейшие российские спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях наравне со всеми остальными.

Симон показал всему миру, что мы все люди, мы едины и должны по-человечески друг к другу относиться. Фуркад напомнил об историческом единении между Россией и Францией», – сказала Журова.

Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные