Светлана Журова: «Пусть спортивные чиновники берут пример с Симона Фуркада! Он напомнил об историческом единении между Россией и Францией»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение французского биатлониста Симона Фуркада поддержать российских спортсменов.

Ранее Фуркад сообщил, что в феврале на юниорском чемпионате мира в Солджер Холлоу он разрезал французский флаг, сделав из него российский, а затем разместил триколор на вакс-кабине сборной России.

«Фуркад сделал это из солидарности. Он демонстрирует: «Как я могу обвинять в чем-то людей, с которыми вместе выступал, которых уважаю и с которыми я дружу». Так поступил бы любой нормальный человек. Пусть спортивные чиновники берут с него пример! Поступил благороднее и честнее, чем большинство из них. Настоящий мужик.

Конечно, во Франции его многие будут осуждать. Такое никому не понравится. Однако он считает своим долгом поддержать наших ребят, когда их необоснованно и незаконно отстраняют от соревнований. Это очень важно.

Фуркад продемонстрировал всему миру, что надо не поддаваться русофобии, а относиться ко всему этому с точки зрения честной игры. Сильнейшие российские спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях наравне со всеми остальными.

Симон показал всему миру, что мы все люди, мы едины и должны по-человечески друг к другу относиться. Фуркад напомнил об историческом единении между Россией и Францией», – сказала Журова.

Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров