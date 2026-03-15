Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Норвегия победила в зачете смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону.

Сборная Норвегии выиграла зачет смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону сезона-2025/26. Кубок мира по биатлону-2025/26 Зачет смешанных эстафет После 6 гонок из 6 1. Норвегия – 385 2. Швеция – 376 3. Франция – 342 4. Финляндия – 308 5. Италия – 292 6. Чехия – 270 7. Швейцария – 263 8. США – 239 9. Германия – 227 10. Австрия – 218