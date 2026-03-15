Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Сборная Норвегии выиграла зачет смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону сезона-2025/26.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Зачет смешанных эстафет
После 6 гонок из 6
1. Норвегия – 385
2. Швеция – 376
3. Франция – 342
4. Финляндия – 308
5. Италия – 292
6. Чехия – 270
7. Швейцария – 263
8. США – 239
9. Германия – 227
10. Австрия – 218
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Львиная доля заслуг по праву принадлежит Жаклену, но постарались и остальные, особенно Ломбардо и Мишлон. А "эстафета жизни" в исполнении Фабьена Клода, увы, оказалась подвигом, не принесшим никаких реальных плодов.