2

Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Норвегия победила в зачете смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону.

Сборная Норвегии выиграла зачет смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону сезона-2025/26.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Зачет смешанных эстафет

После 6 гонок из 6

1. Норвегия – 385

2. Швеция – 376

3. Франция – 342

4. Финляндия – 308

5. Италия – 292

6. Чехия – 270

7. Швейцария – 263

8. США – 239

9. Германия – 227

10. Австрия – 218

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Финляндии
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Австрии
logoсборная Чехии
logoсборная США жен
logoсборная Франции
logoсборная Чехии жен
смешанная эстафета
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Швейцарии
logoсборная Швеции жен
logoсборная США
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Австрии жен
logoсборная Швеции
logoсборная Германии жен
logoсборная Германии
logoсборная Украины жен
logoсборная Украины
сингл-микст
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Французам удалось выполнить труднейшую задачу - второй год подряд в последний день проведения смешанных эстафет выронить из рук малый глобус - он опять оказался слишком скользким! ))
Львиная доля заслуг по праву принадлежит Жаклену, но постарались и остальные, особенно Ломбардо и Мишлон. А "эстафета жизни" в исполнении Фабьена Клода, увы, оказалась подвигом, не принесшим никаких реальных плодов.
Исправьте заголовок, Франция уже не вторая
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Эмильен Жаклен: «В пылу борьбы я зарядил четвертый доппатрон. Мне искренне жаль Бене и команду. Это серьезная ошибка»
вчера, 15:48
Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
вчера, 15:27
❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и
вчера, 14:58
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
вчера, 12:47
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
вчера, 12:31
⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
вчера, 12:15
Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон
вчера, 12:13
Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»
вчера, 11:46
Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»
вчера, 10:43
❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й
вчера, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:46
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:43
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
14 марта, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
14 марта, 14:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Рекомендуем