Симон Фуркад о поддержке сборной России после отстранения: «Я не единственный, кто так считал. Но многие закрыли рты – не хотели создавать слишком много волн»

Чемпион мира по биатлону рассказал, как воспринял новость об отстранении российских биатлонистов.

Фуркад, тренирующий французских юниоров, узнал об этом во время юниорского чемпионата мира в США.

«Спортсмены были в это время на трассе, тренеры у своих труб. Все готовились к эстафетам. Чтобы объявить об отстранении, организаторы чемпионата мира пришли на стрельбище. Там я увидел, как плачут спортсмены. Это же еще подростки! Они всего несколько месяцев назад стали взрослыми. И им говорят, что вы не можете выступать, из-за того, в чем вы не виновны.

Я тогда подумал, что если подобное произойдет с моей командой? Что я скажу своим спортсменам? Я был в шоке от этого решения. Я был в шоке от того, что они не могли дождаться окончания соревнований. Это были просто дети, которые ничего не сделали и хотели просто соревноваться. Ко мне подошел немецкий тренер и сказал то же самое, о чем я думал. Это значит, что я не единственный, кто так считал. Многие так думали. Но многие из них просто закрыли свои рты, потому что не хотели создавать слишком много волн.

Мы все друзья. Мы биатлонная семья. Это то, что хочет построить. Но когда вы исключаете людей из свой семьи, то, как вы думаете, что эти люди будут делать? Они по-прежнему будут считать вас близкими? Или уйдут в другое место, чтобы найти поддержку у кого-то другого?

Я считаю, что лучшее решение в этой ситуации – показать свою поддержку российским спортсменам, показать, что они не несут ответственность за то, что произошло. Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера. Принимая такое решение, вы получаете противоположное тому, что вы хотите получить», – сказал Фуркад.

Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров