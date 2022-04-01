Владимир Барнашов: «Поведение Симона Фуркада доказывает, что по-настоящему большой спортсмен велик во всем. Не каждый может набраться смелости и вступиться за Россию»

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов оценил поступок Симона Фуркада в отношении российских спортсменов.

Ранее Фуркад рассказал, что в феврале на юниорском чемпионате мира в Солджер Холлоу он разрезал французский флаг, сделав из него российский, а затем разместил триколор на вакс-кабине сборной России.

«Слова Фуркада-старшего меня приятно удивили. Его поведение доказывает, что по-настоящему большой спортсмен велик во всем. Поэтому низкий Симону поклон и огромный привет.

Действительно, он одно время состоял в отношениях с девушкой из России, но не биатлонисткой. В мою бытность работы с отечественной сборной у нас со всеми были замечательные отношения: и с норвежцами, и с французами. Это потом они все стали «борцами за справедливость», – сказал Барнашов.

«Фуркад обозначил не только собственную точку зрения, но и мнение большинства адекватных спортсменов. Просто не каждый может набраться смелости высказаться и вступиться за Россию.

А Симон уже завершил карьеру, поэтому терять ему нечего. И я уверен, что многие действующие атлеты думают так же и считают отстранение российских коллег полной дурью», – отметил российский тренер.

Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров