Сергей Рожков: «Симона Фуркада остается только от всей души поблагодарить. Даже в нынешней ситуации находятся люди, которые стараются отделять спорт от политики»

Чемпион мира по биатлону 2000 года оценил решение французского биатлониста поддержать российских спортсменов.

Ранее Фуркад рассказал, что в феврале на юниорском чемпионате мира в Солджер Холлоу он разрезал французский флаг, сделав из него российский, а затем разместил триколор на вакс-кабине сборной России.

«Удивительно, что многие люди из мира биатлона смотрят на происходящее иначе, но, как говорится, время всех рассудит.

У каждого своя правда. Посмотрим, что они скажут через несколько лет. А Симона только остается от всей души поблагодарить.

Даже в нынешней ситуации находятся люди, которые стараются отделять спорт от политики и доносят до остальных верную позицию: простые биатлонисты страдать не должны», – сказал Рожков.