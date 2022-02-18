Кристина Резцова: «Хотелось бы, чтобы у меня был тренер по стрельбе. Я прибавила ходом, но чтобы быть на уровне лидеров, нужно и стрелять на уровне лидеров»

Российская биатлонистка рассказала, как планирует готовиться к следующему сезону.

– Ходит много историй о том, как все устроено в женской команде. Могли бы поделиться, как и с кем работает Шашилов и как вы видите следующий сезон?

– Давайте не будем, я от этого воздержусь – это неправильный вопрос.

– Но к следующему сезону хотелось бы готовиться так же, как к этому?

– Наверное, да. Единственное, мне бы хотелось, чтобы у меня был тренер по стрельбе, который постоянно бы меня контролировал.

Сейчас, общаясь за прошлое, мы понимаем и отдаем себе отчет, что по стрельбе мы практически не сдвинулись с места двухгодичной давности. Просто я прибавила ходом. С теми же промахами я борюсь за более высокие места, чем тогда. А чтобы быть на уровне лидеров, нужно и стрелять на уровне лидеров.

Что касается самой организации подготовки, то да – этот сезон мне очень понравился. Но стоит подумать, как, с кем лучше работать над стрельбой. Может, более на пользу пойдет работать в команде. Пока не знаю

– Телефон Зигфрида Мазе есть?

– У меня есть у кого его узнать. Могу просто к Зигфриду подойти, спросить.

– Некоторые спортсмены говорят, что журналисты им мешают – и лучше не общаться, потому что будет хуже. Вам не мешают?

– Есть люди, которые впитывают все. А я с вами поговорила, ушла и забыла, какие вопросы вы мне задавали. Не в обиду, конечно – я к тому, что в голове держу только то, что мне нужно и важно.

Я прекрасно понимаю, что общение с вами – это для народа. Все люди, которые за нас болеют, все читают, смотрят интервью. Я считаю, что нужно правильно общаться с журналистами, – сказала Резцова.

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