Владимир Драчев: «Сейчас сборная – пустая трата времени, сил и денег. Какой смысл содержать команду, если она нигде не выступает?»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об итогах сезона для российской сборной.

– Сегодня тренерский совет СБР оценил работу Шашилова на удовлетворительно. Вы согласны с этой оценкой?

– Тренерскому совету виднее. Сама работа оценивается по результатам, так было всегда. Понятно, что в этом сезоне мы ожидали большего. Но с другой стороны, у нас есть серебряная олимпийская медаль в эстафете.

Остальные результаты были слабенькие, и им трудно найти оправдание. Были ошибки – без них никуда, но есть вопросы по подготовке команды.

– Какова вероятность ухода Шашилова из сборной?

– Не могу сказать. На данный момент сборная вообще не нужна, в этот период она не является прерогативой. Выступлений на международных турнирах в этом году, скорее всего, не будет.

Сейчас спортсмены должны готовиться в своих регионах, а немалые деньги, которые выделяются на сборную команду, также должны идти в регионы. Сейчас сборная – пустая трата времени, сил и денег. Какой смысл содержать команду, если она нигде не выступает? – сказал Драчев.