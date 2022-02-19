Ольга Зайцева: «Хочу поддержать Шашилова. На Олимпиаде мы отстаиваем честь страны, и говорить, что тренер плохой и непонятно, что они тут делают – неправильно»

Двукратная олимпийская чемпионка поддержала старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова после Олимпиады-2022 в Пекине.

«Олимпийские игры – очень тяжелые соревнования чисто психологически. Такое давление распространяется на всех, не только на спортсменов. Не нужно уничтожать Шашилова, это эмоции.

Мы все живые люди, все должно утихнуть, в СБР разберутся, и все будет нормально. Я хочу поддержать Михаила, нужно быть людьми. На Олимпиаде мы отстаиваем честь страны, и говорить, что тренер плохой и непонятно, что они тут делают, – неправильно.

Тренерский штаб работает в команде, они все делают в обсуждении, там все выстроено профессионально», – сказала Зайцева.

Также Зайцева прокомментировала выступление российских биатлонисток на Олимпиаде.

«Неплохой результат для . Пятое место в масс-старте, да и удачное выступление на Олимпиаде. При таком врыве в команду, повторюсь, отличный результат.

У нее все еще впереди. Главное – желание, тренировки и новые цели. У нее все будет хорошо, хочу пожелать ей огромных успехов.

Пекинская Олимпиада – очередной этап опыта. Наши девушки неплохо выступили на этой Олимпиаде, в Корее вообще не было таких результатов. Все идет своим чередом, и мы видим рост. Надеюсь, что на следующей Олимпиаде все будет еще лучше», – цитирует Зайцеву «Р-Спорт».

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