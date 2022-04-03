Депутат Свищев о негативе в адрес Симона Фуркада: «МВД Франции обязано обеспечить безопасность человека, который высказывает свое мнение»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на заявление о сотнях негативных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов.

«Это и есть хваленая европейская демократия, где человек высказывает свою позицию и получает угрозы. Министерство внутренних дел Франции обязано обеспечить безопасность человека, который высказывает свое мнение. Человека сказал, сделал поступок – а сейчас угрозы. Нужно обеспечить безопасность.

Большое количество спортсменов и чиновников высказывают поддержку российским атлетам. Мы видим, что происходит – отстраняют, угрожают. Огромное количество необоснованных претензий, которые спортсмены не заслужили», – сказал Свищев.

Симон Фуркад: «После интервью, где я сказал, что отстранять русских спортсменов контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью»