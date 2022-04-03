Александр Тихонов: «Если обидят Симона Фуркада – получат то, что получил Наполеон! Пусть приезжает в Россию, мы с удовольствием его поддержим»

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал на заявление о сотнях враждебных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов.

«Пусть Фуркад приезжает в Россию, мы с удовольствием его тут поддержим. Если обидят Симона Фуркада – получат то, что получил Наполеон! Фуркад высказал свое мнение.

Без России, кто вы, европейцы? Фуркад поддержал нас по духу, по зову сердца. Мы ему благодарны и будем поддерживать его», – сказал Тихонов.

Симон Фуркад: «После интервью, где я сказал, что отстранять русских спортсменов контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью»