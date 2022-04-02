Ирина Казакевич: «Самочувствие сегодня хорошее и лыжи отличные. Моя задача была отыгрывать, но не думали, что будет такое большое отставание»

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в эстафете чемпионата России в Тюмени.

«Сегодня самочувствие хорошее и лыжи были отличные – спасибо сервису. Моя задача была отыгрывать, но мы не думали, что будет такое большое отставание.

Довольна этапом, но можно было стоя стрелять из пяти. Много сил потратила за два круга, и это сказалось на стрельбе.

Дербушева запнулась на передаче? Я не заметила, наверное, Тамара поставила палку себе между ног, когда обернулась», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ»

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