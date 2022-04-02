Ирина Казакевич: «Было интересно, кто на каком этапе побежит, но никто не угадал. Тактика Шашилова – чтобы состав был максимально неожиданный»

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Тамара Дербушева, представляющие Свердловскую область, ответили на вопросы «Матч ТВ» перед эстафетой чемпионата России.
– У вас мощнейший состав. Был какой-то командный сбор, что обсуждали, как настраивались, как разрабатывали тактику на эту сложнейшую гонку?
Казакевич: Больше всего было интересно, кто побежит на каком этапе, но никто не угадал. Тактика Шашилова, чтобы состав был максимально неожиданный.
– Есть какие-то мысли по вашему этапу, насколько он удобен для вас?
Казакевич: На самом деле мне без разницы, какой этап бежать, все по обстановке. Будем бороться.
– Анастасия Шевченко отсутствует в вашей команде – вы с ней как-то разговаривали, подбадривали ее?
Дербушева: Сейчас уже она нас больше подбадривает (со смехом).