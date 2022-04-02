Ирина Казакевич: «Было интересно, кто на каком этапе побежит, но никто не угадал. Тактика Шашилова – чтобы состав был максимально неожиданный»

Российские биатлонистки и , представляющие Свердловскую область, ответили на вопросы «Матч ТВ» перед эстафетой чемпионата России.

– У вас мощнейший состав. Был какой-то командный сбор, что обсуждали, как настраивались, как разрабатывали тактику на эту сложнейшую гонку?

Казакевич: Больше всего было интересно, кто побежит на каком этапе, но никто не угадал. Тактика Шашилова, чтобы состав был максимально неожиданный.

– Есть какие-то мысли по вашему этапу, насколько он удобен для вас?

Казакевич: На самом деле мне без разницы, какой этап бежать, все по обстановке. Будем бороться.

– отсутствует в вашей команде – вы с ней как-то разговаривали, подбадривали ее?

Дербушева: Сейчас уже она нас больше подбадривает (со смехом).