Ирина Казакевич: «Было интересно, кто на каком этапе побежит, но никто не угадал. Тактика Шашилова – чтобы состав был максимально неожиданный»

Теги сборная России жен чемпионат России Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Биатлон

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Тамара Дербушева, представляющие Свердловскую область, ответили на вопросы «Матч ТВ» перед эстафетой чемпионата России.

– У вас мощнейший состав. Был какой-то командный сбор, что обсуждали, как настраивались, как разрабатывали тактику на эту сложнейшую гонку? 

Казакевич: Больше всего было интересно, кто побежит на каком этапе, но никто не угадал. Тактика Шашилова, чтобы состав был максимально неожиданный.

– Есть какие-то мысли по вашему этапу, насколько он удобен для вас? 

Казакевич: На самом деле мне без разницы, какой этап бежать, все по обстановке. Будем бороться.

Анастасия Шевченко отсутствует в вашей команде – вы с ней как-то разговаривали, подбадривали ее?

Дербушева: Сейчас уже она нас больше подбадривает (со смехом).

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