Тамара Дербушева: «Рассчитываю в следующем сезоне пробиться в состав сборной России. Для этого буду упорно тренироваться»

Российская биатлонистка заявила о желании попасть в состав национальной команды в следующем сезоне.

Сегодня Дербушева и заняли 3-е место в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени.

«Очень довольна. Рада, что получилось отстреляться относительно чисто. Только на последнем рубеже я взяла дополнительный патрон. Вся гонка проходила в упорной борьбе и подарила незабываемые эмоции. Все получилось отлично.

В сингл-миксте дистанция короче, результат больше зависит от стрельбы и гонка намного ажиотажнее. Кирилл тоже все делал хорошо и стрелял надежно.

В этом сезоне у меня совсем не получилось начало, но затем постепенно начала обретать форму и набирать ход. На сбор в Сочи я не поехала, подготовку к чемпионату России проводила здесь в Тюмени и довольна своим состоянием.

Рассчитываю и в следующем сезоне пробиться в состав сборной России. Для этого буду упорно готовиться и тренироваться», – сказала Дербушева