IBU из-за санкций не может в полном объеме выплатить российским спортсменам призовые за текущий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) из-за санкций не может в полном объеме выплатить российским спортсменам призовые за выступление в текущем сезоне, сообщили в организации.

«Все, включая второй триместр, было выплачено до того, как начался конфликт на Украине.

Исполком IBU решит, что произойдет с оставшимися финансовыми взносами, платежи не могут быть произведены в данный момент, поскольку против России введены санкции из-за ситуации на Украине», – заявили в IBU.

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