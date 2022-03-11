Гвиздонь побила рекорд Бьорндалена по количеству сезонов на Кубке мира. Она провела гонку в 27-м сезоне подряд

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Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь побила рекорд норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству сезонов в Кубке мира.

11 марта Гвиздонь вышла на старт спринта в рамках этапа Кубка мира в эстонском Отепя. Это первая гонка на уровне Кубка мира для Гвиздонь в этом сезоне.

Таким образом польская биатлонистка приняла участие в 27-м розыгрыше Кубка мира – ее дебют пришелся на сезон-1995/96. Ранее она делила рекорд с восьмикратным олимпийским чемпионом Уле Эйнаром Бьорндаленом – он провел 26 сезонов на Кубке мира.

В спринте Отепя 42-летняя спортсменка заняла 66-е место.

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