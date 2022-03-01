WADA намерено найти нового представителя в наблюдательный совет РУСАДА вместо Сергея Илюкова, отказавшегося от должности

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) находится в поиске нового представителя в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства ( ) вместо Сергея Илюкова.

В конце прошлой недели Илюков сообщил на странице в Facebook, что уходит со своего поста. Он объяснил это личными причинами и ситуацией на Украине.

«Господин Илюков сообщил нам о своем решении уйти в отставку, и мы уважаем это решение. Мы рассмотрим варианты с точки зрения того, кто его заменит в наблюдательном совете», – заявили в .