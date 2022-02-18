Александр Тихонов: «Отрицательная оценка сегодняшней гонке. После Олимпиады надо делать выводы и заняться чисткой федерации»

Четырехкратный олимпийский чемпион оценил выступление российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде-2022.

Лучшим из россиян стал , занявший 15-е место. – 19-й, – 20-й.

«Отрицательная оценка сегодняшней гонке. Ветер сыграл очень серьезную роль, кому-то больше повезло, кому-то меньше, но точно выиграл сильнейший. Показали, что показали, видно было, что не то состояние у Логинова и у Латыпова.

Знать бы, что они делают между гонками вместо того, чтобы отдыхать и накапливать энергию для следующих стартов. После Олимпиады надо делать выводы и заняться чисткой федерации», – сказал Тихонов.

«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду