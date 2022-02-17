Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде-2022 перенесен на 18 февраля из-за мороза

Организаторы Олимпийских игр-2022 в Пекине перенесли женский масс-старт в биатлоне из-за погодных условий.

Из-за мороза гонка начнется 18 февраля в 10:00 по московскому времени, а не 19 февраля в 12:00, как планировалось ранее.

За Россию в масс-старте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

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