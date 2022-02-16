Владимир Драчев: «Думаю, что Шашилов уже не будет работать. Серебряная медаль в эстафете скорее из разряда фантастики, чем закономерность»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о возможном уходе Михаила Шашилова с поста тренера женской сборной.

Сегодня после эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где Россия взяла серебро, Шашилов отказался от комментариев, заявив, что уже прекратил работу. Позже глава СБР Виктор Майгуров опроверг эти слова.

«Думаю, что (Шашилов) не будет работать уже там. Вы понимаете, какая огромная нагрузка, какой идет негативный прессинг со всех сторон. Результатов личных на самом деле никаких.

Серебряная медаль в эстафете скорее утешение, что-то из разряда фантастики, чем какая-то закономерность.

Конечно, надо обсуждать, что дальше делать с женской командой, на уровне тренерского совета. И важный вопрос, кто согласится работать с девушками. Никому не нравятся результаты, так попробуйте сами», – сказал Драчев.

Чудо в биатлоне: у наших женщин – серебро Олимпиады (и это со штрафным кругом!)