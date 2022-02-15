Тарьей Бо о промахах Латыпова в эстафете: «Это может случиться с каждым спортсменом. И это самое отвратительное чувство. Ты еще вернешься в строй, Эдуард»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо поддержал россиянина Эдуарда Латыпова после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня сборная Норвегии, за которую выступал Бо, выиграла золото в гонке. Россия взяла бронзу, хотя с отрывом лидировала до последней стрельбы, где Латыпов зашел на два штрафных круга и упустил победу.

«Это может случиться с каждым спортсменом. И это самое отвратительное чувство. Ты еще вернешься в строй, Эдуард Латыпов 👏», – написал Бо в инстаграме.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?

После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки