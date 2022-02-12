Результаты мужского спринта в биатлоне на Олимпиаде-2022: Йоханнес Бо победил, Цветков – 4-й, Латыпов – 11-й, Серохвостов – 19-й, Логинов – 38-й

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине. Победил норвежец Йоханнес Бо.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24.00,4 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,5 (1)

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,9 (1)

4. Максим Цветков (Россия) – 40,6 (0)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 52,0 (1)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 53,7 (2)

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.02,3 (2)

8. Бенедикт Долль (Германия) – 1.05,0 (1)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.14,4 (3)...

19. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.37,6 (2)...

38. Александр Логинов (Россия) – 2.15,1 (4)