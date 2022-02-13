НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпиады-2022 в Пекине

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил с призывом к миру во время Олимпийских игр в Пекине.

«Олимпийцы Украины – за мир ради мира! Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру.

Находясь за тысячи километров от родины, мысленно мы с нашими родными и близкими. Олимпийские игры всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее.

Олимпийское перемирие, которое объявляется перед каждой Олимпиадой и принимается Генеральной ассамблеей ООН, является свидетельством силы единства государств ради идеалов мира.

Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться сильнейшие, лучшие, самые успешные», – говорится в сообщении НОК Украины.