Наталья Ушкина: «Своего Губерниева в Румынии нет. Но с приходом в команду меня и мужа интерес к биатлону стал повышаться»

Бывшая российская биатлонистка Наталья Ушкина рассказала о популярности биатлона в Румынии, за сборную которой она сейчас выступает.

«Своего Губерниева в Румынии нет, он такой только один – в России. Но с приходом в команду меня и мужа интерес к биатлону стал повышаться. Условия для занятий биатлоном там хорошие, при этом нет напряженки – ты можешь спокойно готовиться к своим стартам, таких отборов, как в России, там нет.

Я здесь (в Пекине – Sports.ru) ради своего результата. Стараюсь доказать себе, что способна конкурировать с соперницами. Перед собой ставлю задачу попасть в топ-20, на топ-10 пока не рассчитываю – мне это тяжело сделать.

Тем более с нашей командой сюда не приехал сервис – возникли проблемы с документами, без него тут тяжело бороться со спортсменами из Норвегии, Франции или Германии. Задач на Игры передо мной никто не ставил, потому что я впервые выступаю на международных соревнованиях.

Сейчас соревнуюсь с элитой, сильнейшими соперницами. Но я все равно нацелена на максимальный результат. Олимпиада – праздник, о котором все мечтают. Мне это удалось благодаря переходу. Спасибо Румынии за то, что они меня заметили и помогли попасть в команду. Буду стараться показать хороший результат», – сказала Ушкина.