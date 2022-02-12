Юрий Каминский: «К Цветкову никаких претензий. Претензии должны быть по стрельбе к нашим лидерам»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил итоги мужского спринта на Олимпиаде в Пекине.

– Какие у вас эмоции после гонки?

– Безрадостные.

– Максим Цветков сказал, что испытывает другие ощущения, хотя результат один и тот же.

– Конечно, привыкаешь со временем, если все одно и то же. У меня дежавю: Максим хорошо отстрелял, сделал все, что мог. К Максу никаких претензий. Претензии должны быть к нашим лидерам, претензии по стрельбе.

– Они у вас есть?

– Они на табло. Макс – в порядке, согласен. Даня (Серохвостов) допустил лишний промах. Все начали в силу своих возможностей. Даня вроде бы ничего. Надо поговорить с ним. Если бы пришел на 10 секунд быстрее, то смог бы стать седьмым или восьмым.

– Есть ли понимание по составу на мужскую эстафету?

– Понимание на мужскую эстафету, конечно, есть. Из пяти человек выбрать надо четырех. Просто сейчас не скажу, потому что могу сказать одно, а на деле будет другое.

Естественно, мы держим в уме и Карима (Халили). Сегодня он пробежал контрольную тренировку, где стал третьим. У Эдика (Латыпова) сейчас все в стрельбе. Что касается пасьюта, то нужно отталкиваться от соперников, – сказал Каминский.

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали