Халили занял 3-е место в тренировочном масс-старте в Пекине, лучший результат показал Лессер

На олимпийской трассе в Чжанцзякоу прошла контрольная тренировка в формате масс-старта.

Победил немец Эрик Лессер, не допустивший ни одного промаха. Вторым финишировал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, который ошибся на стрельбе дважды. Тройку замкнул россиянин Карим Халили - у него один промах. Как сообщает «Матч ТВ», в гонке участвовали резервисты биатлонных сборных.

«Сегодня была проведена контрольная тренировка среди различных команд. Это было достаточно спонтанное решение, когда мы сегодня пришли на тренировку. От нас участвовал Карим Халили.

У него была запланирована развивающая работа, мы решили поменять ее на контрольную тренировку с норвежцами, итальянцами, немцами, французами, шведами и другими.

Это был масс-старт на 12,5 километров, где было четыре огневых рубежа. Как я понял, это была инициатива сборной Норвегии, другие поддержали», – рассказал тренер сборной России Максим Максимов.