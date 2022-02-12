Александр Тихонов: «Цветков показал все, на что способен, но трое призеров сильнее. Логинов палил как из пулемета, это не его стрельба»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги мужского спринта на Играх-2022 в Пекине.

Лучшим среди россиян в гонке стал Максим Цветков, занявший четвертое место. Эдуард Латыпов финишировал 11-м, Даниил Серохвостов – 19-м, Александр Логинов – 38-м.

«Это просто результат в биатлоне, ничего сверхъестественного тут нет. Цветков показал все, на что был способен, он очень хорошо отработал, но трое призеров сильнее него. Его корить не за что, просто те на данный момент оказались сильнее.

Серохвостов – молодец, очень хороший парень. Для нас самое главное – если в эстафете сработают все чисто, есть шанс на победу», – цитирует Тихонова ТАСС.

«А вот Эдик Латыпов… Три выстрела выдает, дальше отложи и сделай спокойно, нет же. Саша Логинов (допустивший четыре промаха – Sports.ru) палил как из пулемета, это не его стрельба. За них обидно очень, они по ходу сильнее, но не смогли совладать со стрельбой. Но что поделать.

Стрельба – это искусство, немногим дается. Но мажут не только наши, и лидеры промахнулись по одному. У меня на первом чемпионате мира было 19 минут штрафа, тогда ветер штормовой был. Это биатлон, всякое бывает, разборы надо проводить уже после Олимпиады», – приводит слова Тихонова Metaratings.

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали