Результаты женского спринта в биатлоне на Олимпиаде-2022: Ройселанн победила, Резцова – 6-я, Нигматуллина – 13-я

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла золото в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Кристина Резцова – 6-я.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Спринт

Женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 20.44,3

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 30,9 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) – 37,2 (0)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 47,3 (0)

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.00,2 (0)

6. Кристина Резцова (Россия) – 1.05,0 (2)...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1.27,5 (2)...

20. Ирина Казакевич (Россия) – 1.39,4 (1)...

47. Светлана Миронова (Россия) – 2.33,3 (3)...