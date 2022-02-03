Эксперт по Китаю Артем Жданов: «Даже если китайцы живут бедно, в глухих деревушках, то все равно улыбаются. Нет такой безнадеги, как в нашей глубинке»

Основатель интернет-издания о Китае «ЭКД» и совладелец Outlandish Group Артем Жданов рассказал об особенностях китайского менталитета.

«Если перефразировать, то китайская душа – потемки. Они сами говорят: мы друг друга не понимаем. Почему? Все просто – китайцы никогда не говорят прямо, обо всем нужно догадываться. Это такая игра с намеками – может, поэтому с китайцами сложно вести бизнес, без знаний их менталитета.

Например, китайца нельзя критиковать публично, особенно в присутствии других людей – иначе он «потеряет лицо», а ты наживешь кровного врага. Китайцы в принципе не агрессивные – я за все время видел несколько драк, и то пьяных, а в остальном – если посмотреть на том же ютубе – они толкаются, кричат друг на друга, но редко начинается настоящая драка.

Мне еще кажется, что китайцы – более счастливые. Даже если они живут бедно, в глухих деревушках, то все равно улыбаются, здороваются с незнакомцами. Нет такой безнадеги и пессимизма, как в нашей глубинке.

Кто бы и что не говорил, но обычные китайцы за последние 30 лет стали жить лучше. Постоянный рост благосостояния, конечно, сказывается на настроениях. Страна вышла из бедности – да, это еще не Европа, но уже близко. Это началось еще с Дэн Сяопина и его политики (конец 70-х – начало 90-х), которая привела к китайскому экономическому чуду. Поэтому сейчас никого не удивишь высокоскоростными поездами, быстрой доставкой, безналичными расчетами по QR-коду даже в глубокой деревне», – сказал Жданов.

«Русских здесь называют «воинствующая нация» – уважают Путина и нашу силу». Вокруг Китая слишком много мифов – разбираем их