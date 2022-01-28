Владимир Драчев: «Я за то, чтобы отменить тесты на коронавирус. Надо дать пробежать всем, кто приехал на Олимпийские игры»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал отрицательный тест на коронавирус тренера мужской команды Сергея Башкирова.

По прибытии в 27 января Башкиров сдал положительный ковид-тест, следующий ПЦР-тест показал негативный результат.

«Первая хорошая новость! Я вообще за то, чтобы отменить эти тесты. Надо дать пробежать всем, кто приехал на Олимпийские игры. Это будет, по крайней мере, спортивный принцип. Пусть выступают, вообще тесты не брать. Если человек имеет симптомы, то тогда, да, нужно сдавать тесты. Если они у тебя есть, ты сам никуда не побежишь! Тогда хотя бы будет честно, понятно.

Смешно, что сегодня тест приходит положительный, а завтра отрицательный. Долго так в «угадайку» будем играть? Можно так всех лидеров отстранить и выиграть Олимпийские игры. Почему нет? Только никто не будет смотреть, ведь это уже будут не Олимпийские, а азиатские игры», – сказал Драчев.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?