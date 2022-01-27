Драчев о Пекине-2022: «Это не Олимпиада, а соревнование полубольных и тех, кто еще не заразился. Зачем проводить такие Игры?»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) считает нецелесообразным проведение Олимпиады в Пекине при действующих антиковидных мерах.

«Зачем проводить такие Олимпийские игры, когда это хождение по острию ножа над горящей ванной? Упал и все – сгорел. Один человек заразится, вся команда пострадает. Для чего это нужно? Как от этого защититься? Со спортивной точки зрения это не Олимпиада, а соревнование полубольных и тех, кто еще не заразился.



Тогда отмените эти тесты. Скажите, что пусть выступают все – и больные, и здоровые. А то получается, у человека взяли сегодня тест, а завтра он не участвует в гонке. Как это возможно, если он к ней готовился четыре года? Дайте ему пробежать, а потом уже решайте, нужно ли его лечить, класть в больницу и так далее.

Среди спортсменов смертности нет. Они здоровые люди. Положительный тест, отрицательный – пусть участвуют все, если они себя хорошо чувствуют», – сказал Драчев.

Он привел в пример российского биатлониста , который сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кбука мира в Оберхофе.

«Человека две недели продержали, но у него симптомов болезни никаких нет, а тест положительный. Российскую вакцину организаторы не признают. А через две недели спрашивайте у Латыпова, почему он заходит на штрафные круги в эстафете и не может попасть в масс-старте? Или ставьте всех в одинаковые условия, или не проводите Олимпийские игры вообще», – отметил Драчев.

«Почему отменили чемпионат мира по хоккею среди молодежи? Один заболел, другой, стали выставлять баранки командам, организаторы поняли, что это уже больница, где соревнуются, у кого меньше больных, а не спортивное мероприятие.

Нельзя проводить чемпионаты мира, когда половина игроков болеют, часть в предболезненном состоянии, а кто вылечился – играть еще не может. В IIHF поняли, что это юмореска, а не соревнование, перенесли. Это грамотное решение федерации. Зачем нужен чемпионат мира, который шоу, а не турнир полухромых и полубольных?



Что будет на Олимпиаде, я пока не знаю. Но отменяем же мы чемпионаты мира по многим видам спорта, так как условия проведения необъективны. Это чемпионат среди тех, кто не заболел. И Олимпиада к этому приходит.

Кто-то не прилетит, половина прилетит и заболеет уже там. Эпидемия придет. Пузырь не спасет. Один человек в самолете чихнул, половина пассажиров заболеет, а эти полсамолета заразят еще больше людей», – добавил экс-президент СБР.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?

У России много потерь перед Олимпиадой: ковид скосил Коляду и Трегубова, не все биатлонисты вылетели в Пекин из-за ошибок в документах