Сергей Башкиров: «Да, я сдал положительный тест на коронавирус. В Пекин я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров подтвердил информацию о том, что сдал положительный тест на ковид.

«Да, я сдал положительный тест на коронавирус, по приезде в олимпийскую деревню меня изолировали. Теперь меня ждет повторный тест. Чувствую себя хорошо, признаков болезни нет.

В самолете мы летели раздельно – там были определенные зоны, получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов», – сказал Башкиров.

Ранее положительный тест также сдал руководитель сервис-бригады сборной России Александр Печерский.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?