Оргкомитет Пекина-2022 сообщил еще о 23 случаях ковида среди лиц, связанных с проведением Олимпиады

Оргкомитет Олимпиады-2022 в Пекине сообщил о новых случаях коронавируса в Пекине

26 января на Игры прибыл 351 человек – из них положительные тесты на ковид сдали 15. При этом среди спортсменов и членов команд не было выявлено ни одного заражения.

Еще восемь случаев ковида было зафиксировано среди лиц, прибывших в Пекин ранее. В их число входят два представителя спортивных делегаций стран.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?