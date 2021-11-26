США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

США не будут отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры 2022 года в

Об этом сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой заявление Белого дома.

«Учитывая геноцид, проводимый Китайской народной республикой в Синьцзяне, и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки «РИА Новости Спорт».

Таким образом, официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом спортсмены смогут поехать в Пекин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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