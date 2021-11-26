Президент США Джо Байден может объявить о дипломатическом бойкоте Пекина-2022 на этой неделе (CNN)

Администрация президента США Джо Байдена может объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине на этой неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Бойкот предполагает, что официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом спортсмены смогут поехать в Пекин.

Ранее к дипломатическому бойкоту призвала Палата представителей Конгресса США – в знак протеста против нарушения прав человека в Китае, в том числе по уйгурскому вопросу.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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