Китай не планирует приглашать на Олимпийские игры политиков, которые говорят о дипломатическом бойкоте (Global Times)

Китай не планирует приглашать на Зимние Олимпийские игры-2022 политиков, которые говорят о дипломатическом бойкоте, сообщает Global Times.

К дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады призывали многие американские политики. Китай обвиняют в нарушениях прав человека – в частности, притеснении уйгуров.

В случае дипломатического бойкота глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут участвовать в соревнованиях.

«В последнее время некоторые политики в США и западных странах создают шум вокруг дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, ссылаясь на то, что они называют проблемами прав человека.

Однако в соответствии с правилами для поездки на Игры они должны быть приглашены олимпийскими комитетами своих стран, а окончательное решение зависит от Международного олимпийского комитета ( ).

Global Times выяснила, что принимающая страна – Китай – не планирует приглашать политиков, которые раздувают шумиху вокруг «бойкота» Пекинских игр», – говорится в сообщении издания.

«Зимние Олимпийские игры – это грандиозное событие для спортсменов всего мира и любителей зимних видов спорта, а не сцена для политических манипуляций.

И успех этого события никогда не определяется тем, будут там присутствовать официальные лица определенной страны или нет.

«Бойкоты» США и некоторых других стран, по сути, являются клеветнической кампанией под видом «защиты прав человека».

Их действия – явное нарушение Олимпийской хартии, особенно принципа политической нейтральности спортивных мероприятий», – заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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